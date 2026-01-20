新党「中道改革連合」は２０日、衆院選に向けたポスターを発表した。共同代表に就任する立憲民主党の野田代表、公明党の斉藤代表が青空を背に並んだ写真に、「生活者ファースト」のキャッチコピーや党名を大きく配した。中道改革が訴える政策を強調し、党名の浸透を図る狙いがある。立民の渡辺創広報委員長は「中道という旗の下に集まり、上も下も右も左もなく、みんなで力を合わせていくという思いを込めた」と説明した。