ＧＡＣＫＴの毎年恒例の「オトコだらけの新年会」が１９日、開かれ、芸能関係の男性の仲間が７０人超集まった。２０日のＸでＧＡＣＫＴが「昨日、ＹＦＣｚのＬＩＶＥが終わって、タイミングが合った仲間たちと新年会を開いた」と報告。「一年に一度しか会わない人もいる。それでも、こうして定期的に顔を合わせられる関係が続いている。人との繋がりが薄れていく時代に、未だに本気でバカになれて、笑い合える仲間がこれだけい