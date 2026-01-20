「本質重視」の昨今、日本の家電は本来必要な機能の進化に重点が置かれている。しかし過去には、「おもてなし」精神の延長からあらゆる付加価値を盛り込むことに情熱を注いだ時代もあった。ここでは、そんな“やりすぎ”感も魅力だった懐かしの多機能家電を振り返る。 【教えてくれたのは】家電ライター 小口 覺さんIT・家電を中心に執筆。SNSなどで自慢したくなる家電製品を「ドヤ家電」と命名したほか、今昔のユニークな家電