これは筆者の友人Aさんのお話です。家族旅行帰りの夜遅く、タクシーに乗車して自宅までのひとときを休もうとしていた時のこと。ふと見ると見慣れた風景とは違うところへ来ていました。不安を感じていたところに更なる異変が起き、車内には緊迫した空気が走りましたが──？！ あと少しで家に着く……はずが？