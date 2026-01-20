NGT48・大塚七海（25）がこのほど、2月13日に発売する1st写真集のタイトルが「七いろの青」（KADOKAWA）に決まったことを発表した。 【写真】現役アイドルによる「過去最大」の大胆開放ショット 大塚は自身のX（旧ツイッター）で「写真集のタイトルと表紙が決定いたしました！！『七いろの青』 素敵なタイトルをいただけてとっても幸せです」と発表。投稿には表紙の透明感あふれる見返りカットも公開し、「表紙もいか