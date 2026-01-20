1月20日は、二十四節気の「大寒」です。暦の上では、寒さが最も厳しい頃とされています。北九州市小倉南区の幼稚園では、その名も「大寒マラソン」が行われました。 ■園児たち「エイ、エイ、オー。」この日の北九州市の午前の最低気温は7.4℃。ランニングシャツに短パン姿の園児たちが、1キロから1.4キロのコースを駆け抜けました。■先生「止まらないよ～。行って！」■園児「はい。さむいし、つかれた。」