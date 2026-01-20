中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月20日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、アフガニスタンの首都カブールにある中華料理店付近で19日に起きた爆発について、いかなる形のテロも強く非難し、断固として反対するとし、アフガニスタンと地域諸国による取り締まりを支持すると強調した。郭氏は次のように述べた。爆発により多数の死傷者が出ており、中国人は1人が死亡、