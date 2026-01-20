◆第６７回アメリカＪＣＣ・Ｇ２（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）＝１月２０日、美浦トレセンディマイザキッド（牡５歳、美浦・清水英克厩舎、父ディーマジェスティ）が悲願の重賞初制覇を狙う。これまで５度挑戦して〈４〉〈８〉〈４〉〈４〉〈３〉着。前走のアルゼンチン共和国杯も０秒１差とタイトルに手が届くところまできている。有馬記念は除外となったが、清水英調教師は「有馬を使ったつもりで、ここに