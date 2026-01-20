ボートレース戸田の6日間シリーズ「モーヴィ戸田杯」は20日、強い追い風の影響で終日、安定板装着＆周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮された中、予選4日目が終了。5日目の10〜12Rで行われる準優勝戦出場メンバーが決定した。岸本雄貴（43＝三重）は1Rをカド4コースから力強く捲って快勝。1号艇の後半6Rは、3コースの尾上雅也に捲られたものの2着。予選4日間の6走を2、3、2、3、1、2着のオール3連対の好成績にま