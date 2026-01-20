5月3日～6日に埼玉スタジアム2002周辺／野外特設会場にて開催される大型ロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2026』の、出演アーティスト第1弾が発表された。 （関連：HANA、Fukase、マカロニえんぴつ、なにわ男子、新しい学校のリーダーズ、幾田りら……注目新譜6作をレビュー） 今回発表されたのは、OddRe:、SHISHAMO、This is LAST、PEOPLE 1、My Hair is Bad、マカロニえんぴつ、トロリロ