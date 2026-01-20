全日本空輸（ANA）は、静岡発着の全便を10月1日から運休する。静岡〜札幌/千歳・沖縄/那覇線の1日1往復を、いずれも同日から運休する。両路線ともに機材はボーイング737-800型機を使用し、ANAウイングスが運航を担っている。11月の座席利用率は札幌/千歳線が67.2％、沖縄/那覇線が82.7％だった。両路線は、静岡空港が開港した2009年6月4日に開設。当初はエアーニッポンが運航し、初年度の座席利用率は60％以上、年間6万人の需要を