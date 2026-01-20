全日本空輸（ANA）は、東京/羽田〜ミラノ線を2026年度下期にも増便する。現在は火・木・日曜の週3往復を運航している。5月9日から月・水・土曜（ミラノ発翌日）に運航日を変更する。これを1日1往復に増便することを計画している。詳細は別途発表する。東京/羽田〜ミラノ線は2024年12月4日に、約4年ぶりの新路線として開設していた。