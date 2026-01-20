（若狭敬一アナウンサー）選挙のニュースが連日続いていますが、改めて日本は選挙が多いのですか？ 【写真を見る】高市総理ナゼいま選挙？政治学専門家｢大義はない “勝てる”と思ったから解散したに尽きる｣ “低いハードル”に莫大なコストかけ…【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）日本には衆議院と参議院がありますが、日本のような二院制でも、海外では両方それぞれに選挙があるのは珍しく、