■台風1号(ノケーン) 【画像】台風進路・今後の天気 2026年1月20日18時45分発表気象庁 20日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯17度25分 (17.4度)東経131度20分 (131.3度)進行方向、速さ    東南東 25 km/h (14 kt)中心気圧    1000 hPa最大風速 &