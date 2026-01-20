JR東日本新潟支社によりますと、大雪が見込まれるため下記列車の上下線ですべて運転を取りやめると発表しました。 ・上越線（群馬県水上～長岡）→21日(水)午後7時ごろ～ ・信越本線（柏崎～長岡）→21日(水)午後8時ごろ～ その他の列車にも運休が出ています。最新の運行情報の確認が必要です。