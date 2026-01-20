大量死の影響が広がるなか、県はカキを取り扱う卸売業や飲食店にまで拡大した独自の支援策を発表しました。■横田美香 知事「生産者だけでなく流通加工、飲食店など県内の幅広い事業者への影響が懸念されます。県内経済への影響等を注視しながら必要な対応を検討してまいります」県はカキの大量死による地域経済の悪化や雇用喪失などが懸念されるとして、卸売業や飲食店まで拡大した追加の支援策を示しました。対象は直近1か月の売