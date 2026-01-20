今季最長の寒波により、今週は大雪が予想されます。北陸などの高速道路を管理する「NEXCO中日本」の現場では、どのような取り組みが行われているのでしょうか。 大規模な交通障害を未然に防ぐ対策室の様子や車での巡回など、冬の道路を守る取り組みに密着しました。災害予測時に立ち上がる「防災対策室」「これより下り線小矢部に向かいます」「了解、開局30分です」北陸3県のほか、東海地方や近畿地方を管轄するNEXCO中日本。石川