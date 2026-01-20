佐賀県は、県内のモノ・コトを起点に、誰もがハッとしてドキドキする「新しい驚き」をつくる情報発信プロジェクト「サガプライズ！」の一環として、連載２０周年を迎える大人気漫画「キングダム」（著・原泰久。集英社刊）とコラボし、「キングダム ×（駆ける） 佐賀県 〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜」プロジェクトを２６年​１月２０日から始動する。​このコラボは、佐賀県出身の漫画家・原泰久氏の「キング