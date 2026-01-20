埼玉・上尾市で目撃されたのは、あわや大惨事、危険な瞬間です。信号待ちをしていると、白い車が交差点に進入しました。目撃者：全くそのままブレーキも踏まずに、猛スピードで駆け抜けていった。一瞬息が詰まるというか、歯も食いしばるぐらいびっくり。この時、右折の矢印信号は点灯中。直進していった車は信号無視の状態です。反対車線から右折しようとしていた車は、急ブレーキで何とか衝突を回避。直進車は、すり抜けるように