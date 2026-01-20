【ダボス共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は20日、スイスでの世界経済フォーラムの年次総会（ダボス会議）で演説し、デンマーク自治領グリーンランドを巡り、主権や領土は「交渉の余地がない」と強調した。