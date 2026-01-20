日本ハムのドラフト一位・大川慈英（22＝明大）が20日、千葉・鎌ケ谷で行われている新人合同自主トレに参加。海を渡ったライバルに刺激を受け、春季キャンプへの意気込みを語った。カブスとマイナー契約を結び、19日に会見を行った慶大4年の常松広太郎外野手とは東京六大学野球リーグで過去に何度も対戦。「今年の慶応で1番長打力があって、振ってくる選手だった。毎回1番警戒していたバッターです」と振り返った。しのぎを