記者会見する中国外務省の郭嘉昆副報道局長＝20日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は20日の記者会見で、発足から1年となった第2次トランプ米政権との関係について「紆余曲折を経て安定を実現した。両国民の利益にかない、国際社会の期待に応えている」と評価した。米中が協力すれば双方に利益となり、戦えば互いに傷つくということがこの1年で改めて示されたと強調。両国は平等と尊重、互恵を基礎とし