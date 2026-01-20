◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（２０日、後楽園ホール）新日本プロレスは２０日、後楽園ホールで「ＲｏａｄｔｏＴＨＥＮＥＷＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破りＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取したウルフアロンが第４試合でマスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダ