UEサン・アンドレウ（スペイン4部）は20日、神村学園のMF細山田怜真と興國のMF樺山文代志の加入内定を発表した。UEサン・アンドレウは、スペインのカタルーニャ地方のバルセロナに本拠地を構えるクラブで1909年に設立した。現在はテルセーラ・ディビシオン（スペイン4部）に所属しており、2024年11月に株式会社タイカが経営権を取得。昨年12月28日には、湘南ベルマーレU−18からMF杉浦誠黎を期限付き移籍で獲得したことを発表