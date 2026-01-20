アメリカ・ニューヨーク州で建物火災が発生。駆け付けた警察官が目撃したのは、尻尾を振る大きな動物…牛です。飼育されていた牛たちが、納屋に閉じ込められてしまったのです。警察官は鉄の囲いを壊して、急いで牛たちを避難させます。誘導におとなしく従い逃げていく牛たち。警察によりますと、1頭がやけどを負ったということです。一方、コロラド州では凍った池の上で立ち往生になった動物が。シカが脚をけがして動けなくなった