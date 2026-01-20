お笑いコンビ、ザ・ぼんちが20日、東京・IMM THEATERで行われた「東京グランド花月」初日公演と取材会に登壇した。大阪の「なんばグランド花月」で行っている看板寄席を東京で行うもので、大御所から人気の若手が出演し、漫才やコント、吉本新喜劇などを披露。20日から25日まで開催される。里見まさと（73）は「大阪でやっている我々が東京のど真ん中で同じように演じさせていただける」と感謝を示し、「望みは、毎週東京でやれる