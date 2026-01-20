メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊田市のアパートで住人の女性が殺害され部屋が放火された事件で、女性が事件発覚の前日も通常通り職場に出勤していたことが分かりました。 17日午前4時40分ごろ、豊田市東新町にあるアパートの一室が焼け、この部屋に住む会社員、小川晃子さん（42）の遺体が見つかりました。 警察は殺人放火事件として捜査しています。 警察への取材で、小川さんが事件発覚の前日であ