メ～テレ（名古屋テレビ） 急な解散総選挙で、投票所の入場券の配達が期日前投票の開始に間に合わない自治体が出てきました。 三重県の鈴鹿市選挙管理委員会によりますと、短い準備期間での全国的な選挙で、投票所の入場券の印刷・封入業務も一斉に開始されるため、入場券が発送されるのは1月27日になります。 配達予定日は30日から2月3日の間となっていて、期日前投票が開始される28日には間に合わないということで