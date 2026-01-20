行方不明の遊覧飛行ヘリの捜索熊本県 20日、熊本県阿蘇市で、岡山市の空港会社「匠航空」が運行する遊覧飛行ヘリの行方が分からなくなり、午後4時10分ごろ、阿蘇中岳の火口付近で特徴の似た機体が大破した状態で見つかりました。 熊本県警によりますと、遊覧飛行ヘリには、台湾から来たとみられる観光客の男女と60代の男性パイロットの計3人が乗っています。遊覧飛行ヘリは阿蘇市のレジャー施設を離陸し、午前11時