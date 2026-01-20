富山1区の公認候補を巡り、中田宏さんと競った結果、自民党富山市連の選考から漏れた、富山市の実業家・古井康介さんは、無所属で立候補するかどうかについて、KNBの取材に対し「現在、考えている段階だ」と話しました。また、日本維新の会は、富山1区への候補者擁立を断念しました。富山維新の会の代表を務める柴田巧参議院議員は、「候補者が見つからなかったため」だとし、富山2区と富山3区にも候補を擁立しないとしています。