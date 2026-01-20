20日も長期金利が上昇しています。来月の衆院選をめぐり、与野党から消費税の減税に関する発言が相次いでいることを受け、財政悪化への懸念から長期金利の上昇が続いています。20日の債券市場で長期金利の代表的な指標である10年物国債の利回りは一時2.380％まで上昇しました。これは1999年2月以来、27年ぶりの高い水準です。高市首相が食料品の消費税を2年間ゼロにすることの検討を加速させると表明するなど、与野党から消費税の