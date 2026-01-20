立憲民主党県連は、新党の中道改革連合をともに結成した公明党の県本部に対し、きょう、衆議院選挙の県内での協力を依頼しました。先ほど午後5時ごろ、立憲民主党県連の岡部幹事長ら幹部4人が、富山市の公明党県本部を訪れて、佐藤代表らと面会しました。立憲と公明は、衆院選に向けて新党の中道改革連合を結成しています。立憲が擁立を決めていた富山1区・現職の山登志浩議員と2区・新人の越川康晴さんは、きょう付けでこの新党に