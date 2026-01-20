社会人・三菱重工Westの北條は連日、兵庫県明石市内で阪神時代の同僚で先輩だった糸原の自主トレをサポートしている。「（自分が練習を手伝う）経験は今までないですけど、阪神でも裏方さんにやってもらっていたので。要領とかは全然分かるので。苦じゃないっすね」昨年11月から三菱重工Westの野球部グラウンドで糸原が自主トレを行っており、今月もチーム自体の練習は午後2時からだが糸原の始動に合わせて午前8時半からウエ