小矢部市で住宅と納屋が全焼した火事で、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察は、遺体が連絡が取れなくなっているこの家の男性の可能性があるとみて、身元の特定を進めています。この火事は、きょう午前4時45分ごろ、小矢部市蓑輪で火が出ているのが見つかったものです。この火事で、木造2階建ての坂田茂次さん（94）の住宅と、隣接する納屋が全焼しました。そして実況見分の結果、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかり