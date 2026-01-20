世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に出席した赤沢亮正経済産業相＝20日、スイス東部ダボス（ロイター＝共同）【ダボス共同】片山さつき財務相は20日、スイス東部ダボスで開かれた世界経済フォーラム（WEF）年次総会（ダボス会議）で登壇し、日本の財政状況について「持続可能性を維持しようとしている」と強調した。財政悪化への懸念が投資家に広がり、日本国債の長期金利が上昇していると司会者に指摘されたことに反論