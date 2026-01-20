石川県は20日、2024年の能登半島地震や豪雨の被災者向け災害公営住宅に関し、入居後の家賃3年分を無償にするため、総額27億円程度が必要と見込んでいると発表した。被災者の金銭的な負担を軽減する狙いで、26年度当初予算案に4千万円を計上した。県によると、災害公営住宅は約3千戸が整備される計画で、今夏から順次完成する見通し。県が市町に家賃相当額を補助する。これとは別に、自宅再建を支援するため「被災宅地の流通