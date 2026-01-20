政府は２０日の閣議で、閣僚らの服務規律などを定めた「大臣規範」を改正し、閣僚、副大臣、政務官の政務三役による政治資金パーティーの開催を一律に自粛すると決定した。衆院選を前に、「政治とカネ」を巡る問題に前向きに取り組む政権の姿勢をアピールする狙いがあるとみられる。従来の大臣規範では、政務三役によるパーティーについて「国民の疑惑を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する」と規定していた。自粛