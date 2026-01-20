四川省自貢市で23日に第32回自貢国際恐竜灯会（ランタンフェスティバル）が開幕する。ランタンのオブジェの設置が全て完了した。今回は奥深い無形文化遺産や華夏文明を深く掘り下げ、イルミネーションや絞り染めの「扎染」、切り紙といった無形文化遺産の技術、有名な神話や詩、歴史的物語を革新的に融合させたテーマ別の特色あるランタンセット200組以上が美しく輝いている。（提供/人民網日本語版・編集/KN）