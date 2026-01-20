中国科学院自動化研究所によると、同研究所のマルチモーダル人工知能（AI）システム全国重点実験室の辺桂彬研究員の研究チームが、自律型顕微眼科手術ロボットシステムを開発し、臨床実現可能性を検証したとのことです。このシステムは眼内全体で自律的な網膜下と血管内注射を実現し、眼底注射の精度、安全性、一貫性を大幅に向上させ、外科医が手術設計と監督任務により集中できるよう支援します。関連成果は先ごろ、国際学術誌「