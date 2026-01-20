山間部や離島などで、地域医療に貢献した人に贈られる「医療功労賞」に県内から2人の医師が選ばれました。「医療功労賞」は、厳しい環境で長年、地域医療を支えてきた人を表彰します。きょうは中国地方の受賞者5人のうち3人が出席しました。県内では高齢化率が5割を超える神石高原町で30年間、地域医療を支える原田亘さんと、呉市天応で西日本豪雨の際、避難所での災害医療に貢献した大下智彦さんが受賞しました。■医療法人社団