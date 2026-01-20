市街地にクマが出没した場合に備え、「緊急銃猟」の訓練が三次市で行われました。訓練には三次市や県警、猟友会などから80人が参加しました。クマやイノシシが人の生活圏に現れた場合など、市長や町長の判断で銃による駆除ができる「緊急銃猟」が2025年9月から可能になりました。訓練では銃を使うまでの連絡や住民の避難などの手順を確認しました。■広島県自然環境課田中英夫課長「県内では緊急銃猟の実績はないですが、いざ