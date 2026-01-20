広島市で初めてとなる「自動運転バス」の実証運行が始まり、将来の本格導入に向け安全性などを確かめます。自動運転バスの実証運行は広島市安佐北区の安佐市民病院を起点にしたルートで行われます。自動運転の技術を使って深刻化する運転手不足に対応しようと、広島市とバス会社8社と共に開発を進めています。自動運転バスの実際の道路を使った運行は広島市では初めてです。実証運行では運転手が運転席で監視し必要に応じて