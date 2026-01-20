1月19日、高市総理が衆議院解散を表明しました。有権者は「賛成」か「反対」か、熊本市中心部で聞きました。 「賛成」の声 20代「政権ができてすぐなので、いろいろ改革もされているみたいなので、一度国民に問うというのは筋が通っている印象」 40代「今までなかなか変わらなかった体制が人が入れ替わることによって、今までと違う政策が期待できるのでは」 20代「前向きに考えているから、解散は良いと思う」 「反対」の声