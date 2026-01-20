受験生と「選挙戦」 衆議院選挙の投票日になる可能性がある「2月8日」。受験生たちにとっては、戦いの真っ只中です。 【写真を見る】“戦後最短”の衆議院選挙 2月実施に受験生は「投票考える余裕もない」ポスター掲示板業者は「ここまで期限が短いのは初」 この時期の選挙をどう捉えているのか、大学入学共通テストを終えた受験生に聞きました。 受験生「入試とかぶっている、なので行けないです。考える余裕もない」