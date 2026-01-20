1月13日、新潟県長岡市の住宅に男が侵入し、70代女性を刃物で脅して現金を奪い逃げた強盗事件で、警察は76歳の男を逮捕しました。 強盗の疑いで逮捕されたのは、長岡市松葉の無職・渡邊康廣容疑者(76)です。渡邊容疑者は、長岡市笹崎の住宅で70代女性の腹に包丁を突きつけて脅し、現金４万円を奪った疑いが持たれています。渡邊容疑者は調べに対し「包丁をむけて脅し金を奪って逃げたことは間違いない」と話し、容疑を認めていま