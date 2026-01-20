熱戦が続く初場所。連日著名人の観戦が話題となる中、プロ野球の名打者も土俵下から熱視線を送った。たまり席にいたのは元日本ハム、巨人の小笠原道大氏。眼光鋭く熱戦を見つめる姿に、ＳＮＳなどでは「小笠原道大いてた」、「小笠原道大おる？！？！」、「九重親方の隣に小笠原道大さん！」、「国技館にいるだと！？」、「ガッツ観戦してる」と反響の声が上がっていた。この日は俳優の西岡徳馬、競馬の小島太元調教師、田中