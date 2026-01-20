全米ボクシング記者協会（ＢＷＡＡ）は２０日、公式サイトで２５年の年間各賞のノミネートを発表。最優秀選手賞（シュガー・レイ・ロビンソン賞）の候補に、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝、３階級で４団体統一に成功したテレンス・クロフォード（３８）＝米国＝ら５人がノミネートされた。井上は２３年に同賞を日本人選手として初めて受賞している。ほか日本選手関連では、年間最優秀試合に