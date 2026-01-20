◆大相撲▽初場所１０日目（２０日、両国国技館）西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）が２日連続で横綱を破った。横綱・大の里（二所ノ関）を取り直しの一番で押し出した。過去６戦全敗だった相手に勝ち、９日目の横綱・豊昇龍（立浪）戦に続く金星を挙げた。今場所の義ノ富士（伊勢ケ浜）に続く２日連続の金星は、戦後２３例目。優勝争いでもトップに２敗で並んだ。支度部屋では付け人とは取組の動きを入念に確認。残り５日