俳優の高橋克典（６１）が２０日までに自身のＳＮＳを更新し、元ＡＫＢ４８で女優の野呂佳代との２ショットを公開した。高橋はインスタグラムに「ラジオの収録。野呂佳代ちゃんと」と書き始め、「服、被ってた」と続けると、ともに茶色のロング丈のアウターにメガネ姿の野呂との２ショットをアップ。最後に「何を話したかはさておき、笑ってる時間が多い現場は、やっぱりいい」と投稿を締めた。この投稿にファンからは「お揃