◆トレーニングマッチ（４５分×３本）鹿島１―０岡山（２０日・宮崎市内）鹿島は宮崎市内でＪクラブとの初の対外試合となる岡山戦を４５分×３本の形式で行い、ＦＷ徳田誉のゴールで１―０で勝利した。＊＊＊左膝の前十字靱帯損傷で長期離脱していた鹿島ＤＦ安西幸輝が、２３４日ぶりに実戦のピッチに帰ってきた。３本目の途中から慣れ親しんだ左サイドバックのポジションに入り、上下動を繰り返した。「苦しい思